Hafta ortasına denk gelen yeni yıl dolayısıyla ne yapacağına henüz karar veremeyenlerin sayısı bir hayli fazla. Hem şehir otelleri, hem de yurt içindeki keyifli rotalarla henüz plan yapmamış olanların yardımına koşuyor. Siz de kararsız kalanlardansanız, bu rehbere göz atabilirsiniz.İSTANBUL (İGFA) - Yeni yıl, yepyeni hayalleri, yeni umutları simgeliyor. Bu yıl hafta ortasına gelen yılbaşı, seyahat severlerin planlarını biraz şaşırtsa da gezmeyi ve eğlenmeyi sevenler için bu durum farklı deneyim fırsatları sunuyor.

31 Aralık Salı gecesini Çarşamba'ya bağlayan ve tam hafta ortasına denk gelen yılbaşı dolayısıyla henüz plan yapmamış olanlara yılbaşı önerileri var.

Türkiye’nin popüler seyahat uygulaması Obilet’in derlediği rehbere göre kendi şehrinde farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için önerilerden, tatili uzatıp yakın yerlere kaçmak isteyenler için seçeneklere kadar her şey mevcut.

Siz de kararsız kalanlardansanız, bu rehbere göz atarak seçiminizi yapabilirsiniz

TATİLİNİ BÜYÜK ŞEHİRLERDE GEÇİRMEK İSTEYENLERE…

Şehir içinde bir mekâna gitmek ve gece sonunda eve dönme telaşı yaşamaktansa, şehir otellerinin sunduğu konfor ve eğlenceyle yeni yıla şık bir başlangıç yapabilirsiniz.

İSTANBUL'da Boğaz'ın ihtişamı yeni yıl coşkusuna ortak oluyor.

Avrupa ve Anadolu yakasında özel gala yemekleri, sanatçıların sahne aldığı otellerdeki yılbaşı eğlenceleri veya şehrin keyifli mekanlarında sevdiklerinizle birlikte bir yılbaşı deneyimi için İstanbul’daki oteller farklı seçenekler sunuyor. İster Boğaz’ın en güzel mekânında olun, isterseniz sevdiklerinizin anlam kattığı keyifli bir mekânda, yeni yılı farklı bir atmosferde karşılayın.

ANKARA'da ise keyifli performanslarla farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Başkent'in otelleri de bu yıl yeni yılı keyifli bir atmosferde karşılamak isteyenler için hazırlıklarını yaptı. Özel menüler, keyifli sahne ve müzik performanslarıyla sıcacık bir yılbaşı atmosferi bu yıl başkentte sizleri bekliyor.

Yeni yılı Ege’nin en keyifli şehrinde karşılayın İZMİR'de karşılayabilirsiniz.

Ege’nin en güzel halini temsil eden İzmir’de ister Kordon manzarası eşliğinde eğlenceli gala yemeğine katılın, isterseniz keyifli bir mekânda Ege yemeklerinin başrolde olduğu bir deneyime eşlik edin. İzmir’in şık otellerindeki konaklama seçenekleri ve yılbaşı programlarını da gözden geçirmeden kararınızı vermeyin.

BURSA; yeni yıla lezzetli bir giriş için ideal rotalardan biri olabilir.

Bursa’nın hem modern hem de tarihi mekânlarında yeni yılı karşılamak isteyenler için şehirdeki restoranlar ve oteller birbirinden keyifli programlar hazırladılar. Bölge mutfağının modern dokunuşla ele alındığı yılbaşı menüleriyle yeni yıla lezzetli bir giriş yapabilirsiniz.

ŞEHİRDEN KAÇMAK İSTEYENLERE…

Her seyahat sizin için yeni yerler keşfetmek ve farklı deneyimler yaşamak için bir umut ışığıysa o zaman kısa tatili de değerlendirmeye değer. Tatilinizi uzatıp şehirden uzaklaşmak isteyenler için keyifli öneriler…

Akdeniz’de sıcak bir karşılamayı ANTALYA'dan yapabilirsiniz.

Yeni yılı kışın soğuğundan uzakta, ılıman ve deniz kenarında bir otelde karşılamak isteyenler için Akdeniz’in en keyifli şehirlerinden Antalya, en ideal yerlerden. Otellerde gerçekleştirilen gala geceleri ve sanatçıların sahne aldığı eğlencelerle şehir; yeni yıla unutulmaz bir giriş yapmak isteyenleri bekliyor.

Büyülü atmosferde yeni bir başlangıça NEVŞEHİR'de kapı açabilirsiniz.

Kapadokya'nın büyülü atmosferinin ve peri bacalarının masalsı güzelliği eşliğinde yeni yıla huzur dolu bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeni yılın ilk sabahını belki de bir balon turuyla karşılayabileceğiniz bir deneyim vadediyor.

SAPANCA / SAKARYA'da yılın ilk günü dinlendirici bir spa deneyimi

Hem İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere yakın hem de doğanın kalbinde, sakin ve huzurlu yeni bir başlangıç yapmak isteyenlerin aklına ilk olarak Sapanca geliyor. Sapanca’daki otellerde keyifli bir yılbaşı eğlencesinin ardından yılın ilk günü dinlendirici bir spa deneyimi yeni yıla iddialı bir başlangıç yapma şansı veriyor.