Bulgaristan’da düzenlenen Short Track Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsilen eden 10 yaşındaki milli sürat patenci Muhammet Çukan şampiyon oldu. Başarıdan başarıya koşan Muhammet’in en önemli hedefi ise 2030 Kış Olimpiyatlarında Türk bayrağını dalgalandırmak.

Bulgaristan’da düzenlenen Short Track Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsilen eden 10 yaşındaki milli sürat patenci Muhammet Çukan şampiyon oldu. Başarıdan başarıya koşan Muhammet’in en önemli hedefi ise 2030 Kış Olimpiyatlarında Türk bayrağını dalgalandırmak.

Kocaeli’de yaşayan 10 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Muhammet Çukan, henüz 5 yaşındayken babasının tavsiyesiyle buz pateni ile tanıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenmanlara başlayan Çukan, daha sonra short tracka (kısa mesafe sürat pateni) yöneldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Mülkinaz Bıyık’ın gözetiminde çalışmalarını sürdüren Çukan, Türkiye’de düzenlenen çok sayıda yarışa katıldı. Bu yarışlarda önemli dereceler elde eden ve milli sporcu olan Muhammet, son olarak 25-27 Kasım tarihlerinde Bulgaristan başkenti Sofya’da gerçekleştirilen Short Track Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu oldu. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen başarıdan başarıya koşan Muhammet’in en önemli hedefi ise 2030 Kış Olimpiyatları’na katılarak, Türk bayrağını gururla dalgalandırabilmek. Muhammet’in babası Mustafa Çukan, oğlunun buz patenini çok sevdiğini ve kendini bu sporda geliştirmek için çok çaba sarf ettiğini söyledi. Çukan, "Çok yol kat ettiğini düşünüyorum. Muhammet’in algısı çok kuvvetli. Yapabileceklerini ben bile tahmin edemiyorum" dedi.

"Birçok birincilik aldı, kürsü gördü"

Muhammet’in buz patenine 5 sene önce başladığını belirten Baba Çukan, "Şu anda 10 yaşında. Bu süreç içinde birçok birincilik aldı, kürsü gördü. Türkiye birinciliği, şampiyonluğu gibi başarıların hepsini tattı. Bununla birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün çok büyük emekleri oldu, emekleri gerçekten kayda değer. Muhammet şu anda bir okulda yüzde 100 burslu okuyor. Antrenörümüz de çok iyi. Onunla başladık ve onunla devam ediyoruz. Hocamız oğluma çok şey kattı. Beslenmesi, uyku düzeniyle ilgileniyor, uğraşıyor. Bunlar bizim için çok değerli" diye konuştu.

"Hepimizi gururlandırdı"

Oğlunun Bulgaristan’da Avrupa şampiyonu olarak ülkesine döndüğünü dile getiren Çukan, "Avrupa yarışıydı, birçok ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Muhammet burada birinciliği tattı, şampiyon oldu. Bu şampiyonluğu gerçekten kayda değerdi. Bayrağımızı göndere çekti. Hem Kocaeli için hem Türkiye için büyük bir gururdu. 10 yaşındaki çocuğun böylesine bir gururla ülkesine dönmesi hepimizi gururlandırdı" şeklinde konuştu.

"O görüntüleri izlerken içim gidiyordu"

Mustafa Çukan, çocukluk döneminde buz patenine ilgi duyduğunu fakat bir türlü bu spora başlayamadığını da belirterek, "Bu sporu çocukken çok seviyordum. Televizyonda sürekli buz sporları ile ilgili görüntüler veriliyordu. Bunları izlerken içim gidiyordu ama kendim yapamadığım için çocuğumu yönlendirdim. Çocuğum da benim duygularımın aynısı yaşadı ve güzel bir performans sergiledi. Biz bazen ’Dinlen, bugün antrenmana gitme’ diyoruz ama yine de kursa gitmek, performansını geliştirmek istiyor. Babalar çocuklarının başarılı olmalarını ister. Başarılı olacağını düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Muhammet Çukan: "Hedefim 2030’da olimpiyatlara çıkmak"

Babasının ve antrenörünün kendisiyle çok ilgilendiğini ifade eden Muhammet Çukan, "Çok çalıştım. Bulgaristan’a gidene kadar çok çalıştım. Güzel bir yol kat ettim ve şampiyon oldum. Farklı farklı ülkelerin sporcularıyla yarıştım, güzel bir ortam vardı" dedi. Buz patenine 5 yaşında ilgi duymaya başladığının altını çizen Çukan, "Bu spora ilk başladığımda pistte kenarlara tutuna tutuna gidiyordum. Heves etmiştim. Bir gün halk seansına gelmiştim sonrasında bu sporu yapmaya karar verdim. Kurslara katıldım, lisansım çıktı ve milli sporcu oldum. Babam da küçükken bu sporu yapmak istiyormuş ama yapamamış. Benim yapmamı istemiş. Bende severek yapıyorum" diye konuştu. Hedeflerini anlatan milli sporcu, "Hedefim, 2030’da olimpiyatlara çıkmak. Olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum" sözlerine ekledi.

Antrenör Mülkinaz Bıyık: "İlk gözüme çarpan sporcu"

Muhammet’in antrenörü Mülkinaz Bıyık, "Biz sporcularımızın çoğunluğunu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün altyapısından seçiyoruz. Muhammet Çukan da bu gruptan seçilen, ilk gözüme çarpan sporcu. Bizler yetenekli sporcular arıyoruz, bulduğumuzda da asla bırakmıyoruz. Muhammet ile 5 yıldır çalışıyoruz. Buralara kadar geleceğini tahmin ediyorduk daha da ileriye gideceğini tahmin ediyorum. Burada sistemli, güzel bir çalışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.