İller Arası Küçükler Kız Hentbol Şampiyonası’nda A takımıyla birinci, B takımıyla da ikinci olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, sporcularının milli takımlara gitmesini hedefliyor.

İller Arası Küçükler Kız Hentbol Şampiyonası’nda A takımıyla birinci, B takımıyla da ikinci olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, sporcularının milli takımlara gitmesini hedefliyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün Kız Hentbol Takımı, İller Arası Küçükler Kız Hentbol Şampiyonası’nda Antalya birincisi, B takımıyla da ikincisi oldu. Antalya Spor Salonu’nda Konyaaltı Belediyesi ile karşılaşan her iki Kepez’in takımları maçlarını kazanınca, kupaları da kazandı. Sporcularının kupa ve madalyalarını takdim eden kulüp başkanı Hakan Çatal, oyuncularına teşekkür konuşması yaptıktan sonra alkışlayarak tebriklerini sundu.

Kulübe geçen yıl dahil ettikleri kız hentbol branşında iddialı olduklarını belirten Çatal, hem okullar kategorisinde hem de ligde şampiyon olduklarını söyledi. Kulübünün hentbol serüveniyle Antalya’dan milli takımlara oyuncu yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Çatal, “Buradan milli takıma birçok oyuncu gönderdik ve göndermeye devam edeceğimize inanıyoruz. Antalya hentbolu adına teknik ekibe güveniyoruz ve teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda deplasmanlı liglerde fırtınalar estirmeye çalışacağız” diye konuştu.

"Yeni başladık"

Geçen yaz Alanya’da düzenlenen turnuvalarda 1 Türkiye şampiyonluğu getirme taahhütlerini 3 kupa birden getirerek yerine getirdiklerini hatırlata Hentbol Baş Antrenörü Sertan Sarpaş, kulüp çatısı altında katıldıkları ilk Antalya Şampiyonasından da kupalar kaldırdıklarını söyledi. Kepez Belediyesine verdikleri sözleri fazlasıyla yerine getirdiklerini belirten Sarpaş, “Bizim hedefimize olan yolculuğumuz asıl şimdi başlıyor. Önce Konya’da 30 Ocak ile 2 Şubat arasındaki yarı finallerden ilk 16’ya kalmak istiyoruz. Ardından da Türkiye Şampiyonluğu kupasını Antalya’ya getirmeye adayız” şeklinde açıklama yaptı.