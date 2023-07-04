Bu yıl hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de Sakarya’yı temsil edecek olan Büyükşehir Hentbol takımı, 4 sezondur Spor Toto takımında forma giyen sol oyun kurucu Atakan Şirin’i kadrosuna kattı.

Yeni sezonda hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de Sakarya’yı temsil edecek olan Büyükşehir Hentbol takımı kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Şampiyonluk planlamasıyla sezona öncesi transferlerini gerçekleştiren Büyükşehir hentbol, 4 sezondur Spor Toto takımında forma giyen sol oyun kurucu Atakan Şirin’i kadrosuna kattı. Yeni sezonda Büyükşehir forması giyecek olan Şirin, etkili ve sürpriz şutlarıyla biliniyor.