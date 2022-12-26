SAMSUN (İHA) – Hentbol Erkekler 2. Lig D Grubu’nda mücadele eden Tekkeköy Belediyespor Hentbol Takımı son maçta da mağlubiyet yüzü görmeyerek ilk yarıyı lider tamamladı.

SAMSUN (İHA) – Hentbol Erkekler 2. Lig D Grubu’nda mücadele eden Tekkeköy Belediyespor Hentbol Takımı son maçta da mağlubiyet yüzü görmeyerek ilk yarıyı lider tamamladı.

Geçen yıl Bölgesel Hentbol Ligi şampiyonu olarak 2. Lig’e terfi eden Tekkeköy Belediyespor Hentbol Takımı bu yıl 1. Lig’e çıkma yolunda hedefine emin adımlarla ilerliyor. 2. Lig D Grubu’nda mücadele veren Tekkeköy ekibi oynadığı 5 mücadelede mağlubiyet yüzü görmedi.

Tekkeköy Belediyespor Hentbol Takımı Tokat Hentbol S.K’yı 34 - 31, İnebolu Spor’u 36 - 31, Giresunspor’u 35 – 34, Ordu Gençlerbirliği 38 – 19, Sivas İl Özel İdare S.K’yı 39 – 32 skorla geçerek ilk yarıyı lider kapattı.

Takımı ve oyuncuları tebrik eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tekkeköy Belediye Spor Hentbol Takımımız aldığı sonuçlarla bizleri gururlandırıyor. Takımımızı, hocalarımızı ve tüm ekibi gönülden kutluyorum. Göreve geldikten sonra sportif faaliyetlere çok daha fazla katkı sağlayan İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz ve kulüp başkanımız İlkay Aydın’a ilçem ve şahsım adına ayrıca teşekkür ederim” dedi.