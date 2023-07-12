Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup müsabakalarında kız ve erkek kategorilerinde Kayseri takımları çeyrek finale kaldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakaları Niğde’de düzenlendi. Müsabakalarda rakiplerine karşı boyun eğmeyen Kayseri kız takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakalarında çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Ligi Grup Müsabakalarında Kayseri Erkek takımı da çeyrek finale kalarak, gözünü final maçlarına dikti. Niğde’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakalarına katılan Kayseri erkek takımı, rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Kayseri erkek takımı grubundaki maçları kazanarak çeyrek finale kaldı. Kayseri erkek takımı, çeyrek finalde de rakiplerini yenerek finale adım adım gitmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kız ve erkek takımlarını gösterdikleri başarıdan dolayı kutladı.