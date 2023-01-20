Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin ikinci devresinde ilk maçına çıkacak. Ligin ilk yarısını 3. sırada tamamlayan Sakarya Büyükşehir, Mihalıççık Spor Kulübü’nü 21 Ocak Cumartesi günü konuk edecek. Serdivan Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmada ilk düdük 15.00’de çalacak.

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin ikinci devresinde perde açılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi hentbol Takımı, ligin 13. haftasında Mihalıççık Spor Kulübü’nü konuk edecek.

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