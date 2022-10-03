Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı oyuncularından Sedat Yıldırım, A Milli Takım kadrosuna seçildi. EHF Euro 2024 elemlerinde Milli Takımda mücadele verecek olan başarılı sporcu, Portekiz ve Kuzey Makedonya ile oynanacak maçlar karşısında forma şansı bulacak. Görev bölgesi sol oyun kurucu olan genç sporcu, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

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