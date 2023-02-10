Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde, ailesinden üç kişi ile Antakya’da yaşadığı evde enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve ailesine henüz ulaşılamadı.

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde, ailesinden üç kişi ile Antakya’da yaşadığı evde enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve ailesine henüz ulaşılamadı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde forma giyen Cemal Kütahya, dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya, 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu’nun bulunduğu, Antakya İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi Rönesans Residance’taki enkazda çalışmalar devam ediyor.

Deprem bölgesine giden ve Antakya’daki enkazda yetkililerle görüşen Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Depremin ilk saatlerinden bu yana A Milli Takım Kaptanımız Cemal Kütahya ve ailesine ulaşılabilmesi için yetkililer ile görüşüyoruz. Burada deprem enkazında şartlar çok zor. Halen aileden umutlu bir haber almak için bekliyoruz" dedi.