Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin 12. haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor ile 27-27’lik skorla berabere kaldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin 12. haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor ile 27-27’lik skorla berabere kaldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin 12. haftasında lider Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor karşı karşıya geldi. Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, Konyaaltı Belediyespor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda farkı kapatan Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor ile 27-27’lik skorla berabere kaldı.

“Hayal kırıklığına uğradım”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Belediyesi Başantrenörü Klaus Leth Mogensen, “Gerçek oyunumuzu ortaya koyamadık. İkinci yarıda oynadığımız oyunda ilk yarıya göre daha memnun olduğumu söyleyebilirim. İlk yarıda yansıtmamız gereken gerçek yüzümüzü ikinci yarıda daha iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Hayal kırıklığına uğradım, performansımız cidden çok kötüydü. Takımımızın, oyuncularından sakatlıkla mücadele eden ve atak yapmaktan zorlanan oyuncularımız var. Şu anda oynadığımız oyuncularla birlikte elimizden geldiğince mücadele etmeye çalıştık. Ama sonuç kimi zaman yeterli olmuyor. Başlangıçtan beri iyi değiliz ve Konyaaltı’nda 2 tane çok zor maç oldu, bu maçın da zor olacağını biliyorduk. Ama rakibimizden aldığımız gollerle maalesef sonucu iyi getiremedik” dedi.

“Ciddi avantajı birinci devre koruyamadık”

Takımın eksikleri olduğunu belirten Konyaaltı Belediyesi SK Başantrenörü Birol Ünsal ise, “Kastamonu Belediyespor’u kutluyorum. Böyle bir ortam oluşturdukları için Konyaaltı Belediyesi adına deplasmanda lider takımdan puan almak önemli. Ama ciddi avantajı birinci devre koruyamadık. Neleri eksik, yanlış yaptığımıza bakacağız. Türkiye’nin iki güzide takımı olarak hentbola katlı koymaya devam edeceğiz. Her iki takımı da kutluyorum” diye konuştu.