Hentbol Kayseri Temsilciliği organizasyonu ile Kayseri bölgesinde faal olarak görev yapan hakem ve gözlemciler il faaliyetleri öncesinde toplantıda bir araya geldi.

Hentbol Kayseri Temsilciliği organizasyonu ile Kayseri bölgesinde faal olarak görev yapan hakem ve gözlemciler il faaliyetleri öncesinde toplantıda bir araya geldi.

Kayseri Konferans ve Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Hentbol Kayseri Temsilcisi Mehmet Fatih Kaymaz, İl Hakem Komitesi Üyesi Adnan Topçu, Gençlik Spor Hentbol Antrenörü Metin Özpeker, klasman, il ve aday olmak üzere yaklaşık 15 hentbol hakem katıldı. 16 Kasım 2022 Çarşamba günü düzenlenen toplantının açılış konuşmasında konuşan Hentbol Kayseri Temsilcisi Mehmet Fatih Kaymaz, hentbol de başarılı bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu. İl Hakem Komitesi Üyesi Adnan Topçu’da bu sezondan itibaren değişikliğe uğrayan hentbol oyun kuralları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hentbol’de 2022-2023 sezonunun ilk organizasyonu Okullar arası genç erkek ve genç kızlar hentbol müsabakaları ile 01 Aralık 2022 Perşembe günü Talas Spor Salonu’nda başlayacak. Müsabakalarda 5 erkek ve 5 kız takımı mücadele edecek.