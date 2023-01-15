Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. hafta maçında Kastamonu Belediyespor, Norveç ekibi Storhamar Handball Elite’i evinde ağırladı. Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı Storhamar Handball Elite takımının üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü devam ettiren Norveç temsilcisi, 33-28’lik s skor ile karşılaşmayı kazandı.

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