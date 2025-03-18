Sakarya’nın Hendek ilçesinde yüksek kesimlerde fındık üretimi yapan vatandaşlar, daha iyi verim ve rekolte elde edebilmek için engebeli bahçelerde gübreleme çalışmalarına başladı.

Yaklaşan yaz sezonu öncesi fındıktan tam verim almak isteyen fındık üreticileri, bahçelerini yeni sezona hazırlıyor. Hendek ilçesinin yüksek kesimlerindeki engebeli arazisine gelen fındık üreticisi Gürol Açıkdeniz, fındık ağaçlarının bulunduğu bahçesinde gübreleme çalışmasına başladı. Geçtiğimiz sezon verimin çok olmasına rağmen kuraklık sebebiyle rekoltenin düşük olduğunu belirten Açıkdeniz, bu seneki verim ve rekolte beklentisinin yüksek olduğunu aktardı. Açıkdeniz, "Tahlil neticesinde göre fındığa gübre atıyoruz. Mevsim biraz erken geldi, ağaçlar çiçek açtığı için uygulamamızı başlattık. Geçen sene verim fazlaydı ancak kuraklık sebebiyle randıman düşüktü. Yağmur öncesi gübrelerimizi atmaya çalışıyoruz, verim ve kalitenin daha güzel olması için. Beklentimiz ise bu sezonun verimli ve bol rekolteli olması yönünde" dedi.