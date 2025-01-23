Hendek ve Geyve Devlet Hastanelerinde yeni göz üniteleri kurulumu yapılıyor. Ünitelerin hizmete başlamasıyla Hendek’te göz polikliniği ikiye çıkarken, Geyve’de de mevcut göz polikliniğinin hizmet kalitesi artacak.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda düzenlenen toplantılarda kamu hastanelerinin altı aylık faaliyet raporları Türkiye veri ortalamalarıyla karşılaştırılarak değerlendiriliyor. Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun şekilde eksikleri tamamlanan ilçe hastaneleri, kategori yükseltme çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Hendek Devlet Hastanesi’nin, Sağlık Bakanlığı onayıyla C sınıfından B sınıfı hastane kategorisine yükselmesiyle, ilçe hastanelerinin hizmet kalitesini artırarak kategori yükseltme çalışmaları hızlandı.

B sınıfı hastane statüsüne yükselen Hendek Devlet Hastanesi’nde göz polikliniği sayısı, ikinci göz ünitesinin kurulumunun tamamlanarak hizmete girmesiyle artırıldı. Ayrıca Geyve Devlet Hastanesi’nde hizmet veren göz polikliniği yeni göz ünitesi kurulumunun tamamlanmasıyla tetkik ve tedavide hizmet kalitesini artıracak. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ilçelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerini yerinde alabilmesi için tüm imkanların değerlendirildiğini belirtti. İl genelindeki hastanelerin daha verimli hizmet verebilmesi için yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi.