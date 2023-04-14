Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu’nda Dr. Öğretim Üyesi Nihat Kurt, müdürlük görevini Doç. Dr. Ali Erduman’a devretti.

SUBÜ Hendek Meslek Yüksekokulu’nda bayrak değişimi yaşandı. Dr. Öğretim Üyesi Nihat Kurt, müdürlük görevini Elektrik ve Enerji Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Erduman’a devretti. Kurt’a 6 yıllık müdürlük sürecindeki hizmetleri için teşekkür eden Rektör Sarıbıyık, Erduman’a ise başarılar diledi. Kurt’un akademik çalışmalarına vakit ayırmak için görevi devretmek istediğini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İdari görevler kadar akademik kariyerin devamlılığı da son derece önemli. Nihat hocamız 6 yıl gibi bir süre boyunca önemli hizmetlerde bulundu. Hendek MYO’da bir huzur ortamı ve kendi içinde bir düzen oluştu. Başta projeler olmak üzere akademik anlamda da birçok iş yapıldı. 2. Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alacak yeni okul binası için gayretler sarf edildi. Biz hizmetlerinden memnunuz. Hendek MYO’nun sanayiyle en çok iç içe olan birimimiz olmasını hedefliyoruz. Ali hocamızın da bu çerçevede gayretli çalışmaları var. Kendisinin müdürlük için doğru bir tercih olduğunu düşünüyoruz. Böylesi görevleri hakkıyla yapmak ve hakkıyla teslim etmek çok kıymetli” dedi.

“Burada başarısız olmak zor”

Hendek MYO’da görev sorumluluğu ve aidiyeti yüksek bir çalışan kadrosu olduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Nihat Kurt, “Burada başarısız olmak zor. Ali hocam da ekibimizi tanıyor. Yöneticilikteki en büyük değişken insan. Her şeyi doğru yapsanız bile herkesle iyi geçinmek pek mümkün olmuyor. Bunun için işlere odaklanmak ve istişare ile en doğrusuna karar vermek son derece önemli. Ali hocama görevinde kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Ali Erduman ise, “Nihat hocamızın başarılı çalışmalarını daha da ileriye taşımak için gayret edeceğiz. Allah utandırmasın. Beni bu göreve layık gören rektör hocamıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Devir teslim törenine, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) Müdürü Doç. Dr. Barış Boru ile akademisyenler ve idari personeller katıldı.