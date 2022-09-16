Çankırı’da hemzemin geçide kontrolsüz giren hafif ticari araca, tren çarptı. Kazadan araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Çankırı’da hemzemin geçide kontrolsüz giren hafif ticari araca, tren çarptı. Kazadan araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Ballıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemzemin geçide kontrolsüz giren Selami K. idaresindeki 34 FM 1174 plakalı hafif ticari araca, yük treni çarptı. Kazadan sürücü Selami K. yara almadan kurtulurken, hafif ticari araçta büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan tren yeniden hareket etti. Hafif ticari araç ise çekici yardımı ile kaldırıldı.