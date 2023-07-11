Afyonkarahisar’da demiryolu bakım aracının hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarpması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hemzemin geçitten geçmeye çalışan F.Ç., yönetimindeki 03 ACU 845 plakalı otomobile H.S.’nin makinistliğini yaptığı demiryolu bakım aracı çarptı. Bakım aracı çarptığı otomobili bir süre sürükledikten sonra burabildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte S.A. ve S.T., isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.