Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Covid-19 pandemi döneminde sağlık çalışanlarını konu alınarak senaryosu yapılan ve filmi çekilen ‘Hemşirenin kızı’ isimli filmin galası yapıldı.

Çaycuma Sinema salonunda yapılan filmin galasına; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, Gökçebey İlçe Kaymakamı Emrah Arslan, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Tosun ile sağlık çalışanları ve filmde oynayan oyuncular katıldı.

Sinema salonunda filmin gösterimi öncesinde burada 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardından ‘Hemşirenin kızı’ filminin senaristi ve senaryosunu yazan Bülent Şeker konuşma yaparak filmin Covid-19 pandemisinde sağlık çalışanlarının zor dönem yaşadığını ve kızının sağlık çalışanlarına yazdığı mektubun birinci olmasından dolayı film için bu mektuptan etkilenerek senaryosunu yazdığını ifade etti.

Yapılan konuşmalarda Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner’de söz alarak pandemi ve Covid-19 dönemini katılanlara aktardı. Akabinde Vali Tutulmaz tarafından İl Sağlık Müdürü Güner’e plaket takdim etti. Davetliler hep birlikte ‘Hemşirenin kızı’ isimli filmi izlendikten sonra davetlilere ikram da bulunuldu.