Ressam Çağdaş İlim, hayallerini sığdırdığı küçük ebe çantasıyla çıktığı yola, patentini ve markasını aldığı tasarım çantalarla devam ederken, el emeğiyle boyanmış çantalar dünyanın dört bir yanından ilgi görüyor.

Ressam Çağdaş İlim, hayallerini sığdırdığı küçük ebe çantasıyla çıktığı yola, patentini ve markasını aldığı tasarım çantalarla devam ederken, el emeğiyle boyanmış çantalar dünyanın dört bir yanından ilgi görüyor.

Ressam ve tasarımcı Çağdaş İlkin, 30 yıl boyunca devam ettiği hemşirelik kariyerinin yanında resme duyduğu ilgiyi mesleği haline dönüştürdü. Edirne’de hemşirelik yaptığı dönemde Trakya Üniversitesi’nde aldığı 4 yıllık eğitimle sanatını farklı boyuta taşıyan İlkin bununla yetinmeyerek, özel boyasıyla dünyada tek olma özelliği taşıyan çanta boyama ve tasarımına merak sardı. Kimya mühendisi babasıyla birlikte geliştirdikleri özel boyayla çanta boyama ve tasarımı yapan İlkin, şimdilerde çantalarının yurt içi ve yurt dışında büyük talep gördüğünü ve olumlu dönüşler aldığını söyledi.

"Amerika, Almanya ve Balkan ülkelerine çok fazla çanta gönderdim"

18 yaşında sağlık sektörüne atandıktan sonra zaman içinde resim öğretmeninin tavsiyesiyle resim çizmeye başladığını belirten Çağdaş İlgin, resimlerinin daha fazla kişiye ulaşmasını istediği için çanta üzerine resmetmeye karar verdiğini dile getirdi. Kimya mühendisi babasıyla geliştirdikleri boyayla dünyada tek olma özelliğini taşıdıklarını ifade eden İlkin, “Her çantamın kişiye özel ve hikayesinin farklı olmasını istediğim için bu süreçte özel bir boya geliştirdim. Böylece kendi ismime ait olan markayı ve patentini alma sürecim gelişmiş oldu. Babam kimya mühendisi olduğu için onunla birlikte boyayı geliştirdik. Ardından çanta ve boyanın bütünleştiği resimler ortaya çıktı. Kaliteli suni deriden oluşan çantaları boyuyorum. Gözlem belleğimde biriken kadın portreleri ve fırça darbeleriyle ortaya tasarım çantaları çıkarıyorum. Çantaları görenler aşık oluyorlar. Muhteşem geri dönüşler alıyorum. Kişilerin kendi istekleri üzerine de çanta üzerine resimler çizebiliyorum. Kendi portrelerini, evcil hayvanlarını ve siyah beyaz eski bir fotoğrafı dâhi isteyenler oluyor. Yurt dışında şu ana kadar Miami, Berlin ve Balkan ülkelerine çok fazla çanta gönderdim. Buralardan çok ilgi gördü. Kişinin tercih ettiği çanta modeline bağlı olarak 400-1000 TL arasında fiyatlar değişiyor. Sonuçta her çanta tek ve her birinin öyküsü farklı” dedi.