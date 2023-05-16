Eğitim Hemşiresi Güneş Ankara Soylu, kişisel ve profesyonel değerlerin farkındalığının hemşirelik mesleği için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN) hemşireliği, “Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeyi sağlayan bir meslek grubu” olarak tanımlıyor. Hemşireler sağlık ekip üyeleri arasında çoğunluğu oluşturan sağlık profesyonelleri. Her yıl 12-18 Mayıs arasına kapsayan hafta Hemşireler Haftası olarak kutlanıyor. Medicana Sağlık Grubu hemşirelerinden Güneş Ankara Soylu, Hemşireler Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Hemşirelerin sağlık sektöründeki rolü ve önemine değinen Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Hemşiresi Güneş Ankara Soylu, “Profesyonel meslek mensubu olan hemşirelerin sağlık ekip üyeleri arasında sağlık hizmeti sunumunda anahtar rolü vardır. Profesyonel olmak kişisel ve mesleki değerlere sahip olmayı gerektirmektedir. Profesyonel olmayı etkileyen en önemli faktör, hemşirelerin mesleki bilgi birikiminin yanı sıra sahip olduğu değerlerdir. Profesyonel değerler hemşirelere yol göstermekte, karar verme aşamasında rehberlik etmekte ve mesleki uygulamaların temelini oluşturmaktadır. Hemşireler bireylerin bakım gereksinimlerini karşılarken, davranışlarının ve tutumlarının gerekçelerini açıklayıp savunurken, karar verme durumunda etik ikilemlerle karşılaştığında, mesleki değerlere ve etik ilkelere ihtiyaç duymaktadır” dedi.

Hemşirelerin profesyonel kimliklerinin oluştuğu mesleki eğitimleri sürecinde kişisel değerlerinin farkına varmaları ve bu değerlerini mesleki değerleri ile bütünleştirebilmeleri, profesyonel davranabilmeleri için kaçınılmaz olduğunu ifade eden Soylu, ayrıca şunları söyledi:

“Hemşirelerin sıklıkla içinde bulundukları karar verme süreçleri ve etik ikilemler nedeniyle; mesleki eğitimleri sırasında etik duyarlılıklarını artıracak değerlerin kazandırılması ve güçlendirilmesi de bu bağlamda önemlidir. Mesleki değerler bireylere mesleğe ait verilen eğitimler sırasında kazandırılır. Kişisel değerlerin yansıması olan profesyonel değerler uygulamaların kaynağıdır. Bu nedenle kişisel ve profesyonel değerlerin farkındalığı hemşirelik mesleği için önem arz etmektedir.”