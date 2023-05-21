SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri çerçevesinde hastane yöneticileri hemşirelerle kahvaltıda buluştu.

Hastane Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, yaptığı konuşmada, pandemi ve deprem dönemlerinin hemşirelerin üstlendikleri zorlu görevin önemini dünya genelinde hemen herkesin takdir ettiğini söyledi.

Pandemi ve deprem dönemlerinde yoğun çalışan hemşirelerin çok yorulduklarına dikkat çeken Dr. Kileci, “Sağlık sektörünün önemli yapı taşı olan hemşireler hepimiz bizim için çok değerli. Hepsine emekleri için teşekkür ediyoruz” dedi. Kahvaltıya emekliye ayrılan hemşireleri de davet ettiklerini belirten Dr. Kileci, “Emekli olan arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında sağlıklı ve başarılı yıllar temenni ediyorum” diye konuştu. Başhemşire Ceylan Özyılmaz ise hemşirelerin sağlık sektörünün fedakar üyeleri olduğunu hatırlatarak, “Organizasyonu düzenleyen yöneticilerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimizin hemşireler haftası kutlu olsun” ifadelerini kullandı. SANKO Holding’i, “Ahde vefanın ete kemiğe bürünmüş hali” olarak tanımlayan hastane İnsan Kaynakları Yöneticisi Selçuk Cançelik, çalışan ve emekliliğe hak kazanan hemşirelere plaket takdim ederek teşekkürlerini sunduklarını kaydetti.

Genel Müdür Yardımcıları Rabia Ağar, Hüseyin Söylemez ve Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş’ın da katıldığı etkinlikte, Genel Müdür Dr. Sermet Kileci emekliye ayrılan çalışma arkadaşlarına plaket takdim etti.

Etkinlik, anı fotoğrafı çekimi ile sona erdi.