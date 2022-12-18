Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir şahıs, hemşire eşini 3 çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir şahıs, hemşire eşini 3 çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 3068 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerine bir apartmanın 4’üncü katında Murat T. ile eşi Hülya T. (35) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat T., eşi Hülya T.’yi 3 çocuğunun yanında defalarca bıçakladı. Şahıs, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Hülya T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Denizli Devlet Hastanesi’nde hemşire olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayeti itiraf eden katil zanlısı koca ise gözaltına alındı.