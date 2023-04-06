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Bebek, parmağın kopan kısmının kurtarılması amacıyla ameliyata alındı. Bebeğin ailesi hemşireden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

Parmağı kesilen bebek, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü’ne sevk edildi.

Serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi. Bandın çıkmaması üzerine makas kullanan hemşire, bebeğin başparmağının uç kısmını kesti.

Alınan bilgilere göre, Ergani Devlet Hastanesi’nde 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece saatlerince rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 6 aylık bebeğin parmağı, damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı makas kullanarak çıkarmak isteyen hemşire tarafından kesildi. Aile şikayetçi olmazken, hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

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