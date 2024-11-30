Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerince Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerine ve akademik personeline ’Afet Farkındalık’ ve ’Yangın Farkındalık’ eğitimleri verilerek, deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Yaşanabilecek doğal afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı eğitimde, alınabilecek önlemler hakkında da bilgiler aktarıldı. Doğal afetlerle ilgili bilinen yanlışların, doğal afetlere karşı alınabilecek önlemlerin vurgulandığı eğitimde, afet ve acil durum çantasının içerisinde bulundurulması gerekenler hakkında bilgiler verilerek, gönüllü afet çalışmalarına katılımda dikkat edilmesi gerekenler bildirildi. Merak edilen soruları yanıtlanmasıyla son bulan eğitimin sonunda deprem tatbikatı yapıldı, deprem anı, tahliye ve toplanma uygulamaları gerçekleştirildi.