Gaziantep’te yerleşik hemşeri derneklerinin başkanları, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ile bir araya geldi.

Diyarbakırlılar Derneği Başkanı Raif Ateşsönmez, Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Hakkı Kılıç, Mardinliler Derneği Başkanı İbrahim Ağırman, Vanlılar Derneği Başkanı Nizamettin Keremoğlu, Siirtliler Derneği Başkanı Abdullah Parlak, Bingöllüer Derneği Başkanı Yaşar Özateş, Batmanlılar Derneği Başkan Vekili Hatip Çiftçi ve Cizreliler Derneği Başkanı Zeki Ensarioğlu, GTO’yu ziyaret etti.

Derneklerin Gaziantep’te yürüttüğü faaliyetler, kent ekonomisi, güncel konular ve GTO ile yapılabilecek iş birliklerinin değerlendirildiği ziyarette konuşan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep’imiz her anlamda örnek teşkil eden bir kent. Ülkemizin pek çok şehrinden gelen ve burada kök salmış hemşerilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyor, bu birlikten elde ettiğimiz güç sayesinde de ülkenin lokomotif illerinin başında geliyoruz. Bulunduğum her ortamda dile getiriyorum, Gaziantep dendiğinde tüm dernekler, STK’lar, kurumlar, bürokratlar, parti fark etmeksizin tüm milletvekilleri bu kent için bir olur, birlik olur ve değer oluşturur. Bu özelliğimizle de tüm şehirlere örnek konumdayız” dedi.

Şehirlerin gelişiminde sivil örgütlenmelerin çok önemli bir yer tuttuğunu da ifade eden Başkan Yıldırım, Gaziantep’te faaliyet gösteren hemşeri derneklerinin çalışmalarıyla Gaziantep’in kültürel ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen GTO Başkanı Tuncay Yıldırımı tebrik eden dernek başkanları ise Gaziantep Ticaret Odasının hayata geçirdiği projeler ve ses getiren çalışmalarının tüm Gaziantep’te memnuniyetle karşılandığını belirterek şehre katkı sağlayacak tüm organizasyonlarda Gaziantep Ticaret Odası ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.