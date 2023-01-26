Eskişehir-Kütahyalılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Gedizli hemşehrileri olan Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu’yu ziyaret etti.

Eskişehir-Kütahyalılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Gedizli hemşehrileri olan Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu’yu ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Vekili Mehmet Gültekin, “Derneğimizin gelişmesi ile alakalı kültür ve sanat konularında istişarelerde bulunduk. Bundan sonrada ziyaretlerimiz sürecek. Kütahyalılık bilincini ve dayanışmasını geliştirmeyi, Kütahya’nın tarihi, kültürü ve yaşam biçimini insanlarla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.