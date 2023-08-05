Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen, geleneksel değerler ve yöresel kültürlerin bir araya geldiği Hemşehri Dernekleri Festivali’nin resmi açılışı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 66 hemşehri derneğinin katılımıyla 7’ncisi düzenlenen ve 4 gün sürecek olan Hemşehri Dernekleri Festivali’nin resmi açılışı yapıldı. Çevre illerin ve ilçelerin belediyeleri ile derneklerinin de katılımıyla kültür, sanat ve yemeklerin Gazi şehirlilere sergilendiği festivalde yöresel ezgiler de seslendirildi.

“Daha çok kardeş olalım diye bu festivali düzenliyoruz”

Festivalin açılış konuşmasında kardeşlik vurgusu yaparak bir araya gelme çağrısında bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bütün yollar kardeşliğe çıkıyor. İşte bu yüzden biz bu festivali düzenliyoruz. ’İnsanlar tanımadığının, bilmediğinin düşmanıdır’ diyerek daha çok bir araya gelelim. Daha çok kardeş olalım diye bu festivali düzenliyoruz. İşte biz yüzüncü yılımızı tamamladık. Cumhuriyeti birlikte kurduk, Malazgirt’i, Alparslan’ı birlikte Anadolu topraklarının coğrafyasına açtık, Osmanlıyı birlikte kurduk. Bu geçmiş bizim, bu gelecekte bizim, biz bu günün emanetçisiyiz. Bugünün emanetçisi olarak bu gün aramızda bu heyecanımızı paylaşmak için buradasınız, kardeşliğimizi paylaşmak için buradasınız” dedi.

“Bizi bu maya bir araya getirdi”

Yemeklerde, kültürlerde farklılıklar olsa da vatandaşların ne şartta olursa olsun bir araya gelmekte sıkıntı yaşamadıklarını aktaran Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Çok güzel bir ülkemiz var. Kendine has özellikleri var. Ülkede her bir yere baktığınızda bir renk görürsünüz. Böyle zengin bir kültürümüz var. Ufak tefek farklılıklarımız var. Yemeğimizde, kıyafetimizde, etnografyamızda ama ortak çok şeyimiz var. Bu toprakların bir mayası var, bizi bir araya getiren bu maya. İşte o yüzden bu maya nedeniyledir ki bu bölgede çok taze bir acı yaşadık ve tüm Türkiye burada bir araya geldi. Bizi bu maya bir araya getirdi. Kıymetli bakanım burada bu mayayı çok güzel yakalamış o hep güzel işler yapıyor. Geldik geleli onu zaten gözlemliyoruz, önceden de bilirdik ama Allah razı olsun çok güzel proje yani bugün bana ifade edilen 62 ilimizin belediye ve dernekler olarak temsil düzeyinde burada temsilcileri var. İşte o mayayla bir burada bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Organizasyona katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”

Gaziantep’te düzenlenen organizasyona katılmaktan mutlu olduğunu ve Kilis’in tarihinin ve gastronomisinin tanıtılması için de çalışmalar yapılacağını söyleyen Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, “Bölgemizdeki her biri birbirinden güzel ve her biri ayrı ayrı tarih ve gastronomiye sahip şehrimizde tanıtım için yapılan bu organizasyona katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler de Kilis’imizin kadim tarihinin ve enfes gastronomisinin tanıtılması adına birçok projeler gerçekleştiriyoruz. Bu projeler çerçevesinde tarihi sokaklar sağlıklaştırılması ve tarihi evlere restorasyon yapılması ve bu evlere fonksiyon yükleyerek butik otel, restoran, müze şeklinde kullanılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Resmi açılışı yapılan festivalde protokol konuşmalarının ardından Gaziantep Şehir Tiyatrosu tarafından Hasat Zamanı açılış konseri verildi. Ardından yerel sanatçılardan Mehmet Çağlar ve Ozan Ali Dağcı, türküleriyle festivale gelenleri şenlendirirken daha sonra semazen gösterileri yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konserler sonrası stantları ziyaret ederek vatandaşlara aşure dağıttı.

Hemşehri Dernekleri Festivali’ne Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç ile farklı illerden gelen belediye başkanları ve kent protokolü katıldı.