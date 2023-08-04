Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali başladı.

Festival Park’ta 66 hemşehri derneğinin katılımıyla başlayan, 4 gün sürecek festivalde çevre illerin ve ilçelerin belediyeleri ve dernekleri de katılım sağladı. Kültürünü, sanatını, yemeklerini derneklerin Gazi şehirlilere sergilendiği festivalde yöresel ezgiler de seslendirildi.

Festival konserlerle dolu dolu geçiyor

Resmi açılışı 04 Ağustos Cuma günü yapılacak festivalin ilk gününde, Turan Devletleri Konfederasyonu tarafından hazırlanan Mehteran Takımı sahne aldı. Mehteran’ın gösterisi ardından Ümitcan İlhan, yöresel ezgileri seslendirdi. Konserlerin devamında Sof-Cerit Obaları Kültür-Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin destekleriyle Mustafa Akkulu, Memik Akkulu ve Saz Sanatçısı Aşık Ali sahne aldı.

Vatandaşlar farklı kültürleri tanıma fırsatından memnun

Futbol antrenörü olan ve takımıyla festivale katılan Furkan Şenol, keyifli zaman geçirdiğini belirterek, “Erzurumlu, Adıyamanlı güzel hemşehri dernekleri var. Yöresel ürünlerini tanıtıyorlar güzel vakit geçiriyoruz. Farklı kültürlerin, yemeklerini ayağımıza kadar getiriyorlar bizde buralarda görerek beğenerek yiyoruz içiyoruz geziyoruz hoşumuza gidiyor. Gaziantep’te var olan hemşehri derneklerinin kendini tanıtması çok güzel festivali düzenleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

“En çok farklı kültürleri tanıma ortamı oluşması ilgimi çekti”

Üniversite öğrencisi İbrahim Kaya ise farklı kültürleri merak ettiğini aktararak, “Gaziantepliyim festival de esnaflar olsun çok iyi yaklaşıyorlar, çok güzel. Farklı kültürleri tanıma fırsatı gördüm değerlendirmeye tanımaya çalışıyorum. Festivallerde en çok farklı kültürleri tanıma ortamı oluşması ilgimi çekti. Bu şekilde etkinliklere devam edilmeli, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in yerlisi olduğunu ifade eden ve geçmiş yıllarda da festivale katıldığını söyleyen Pınar Mercan ise, “Farklı kültürlerin buraya gelip hem kendi kültürlerini tanıtması hem de Gaziantep’in kültürünü tatlarını tatmış oluyor olmaları çerçevesinde güzel bir organizasyon. Gaziantep için çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Eskilere değer vererek yüz tutmuş değerleri gerek gastronomi anlamında gerek Hemşehri Dernekleri Festivali olsun bu etkinliklerin halka değer vererek sunması hizmet anlamında büyük işler yapmasından dolayı festivali düzenleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e kendi adıma ve Gaziantep adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Karadeniz kültürünü tanıtmak ve Karadenizliler Derneğini temsil etmek için Trabzon Beşikdüzü’nden gelen Ahmet Güloğlu, halkın katılımını beklediğini aktararak, “Karadeniz’i yöresel ve kültürel olarak tanıtmak için geldim. Yarın daha da aktif şekilde arkadaşlarımız da gelecek ve daha eğlenceli yoğun olacağız. En çok mıhlamamızı kuymak peynirimizi soruyorlar. Gaziantepliler de yemeyi içmeyi seviyor bizlerde öyle damak tatlarımız farklı olabilir ama ortak yanımız var” diye konuştu