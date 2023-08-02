Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, yöresel kültürlerin bir arada Gazi şehirlilerle buluşacağı Hemşeri Dernekleri Festivali başlıyor.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan organizasyon, Festival Park’ta 66 hemşeri derneğinin katılımıyla yapılacak. 3 Ağustos Perşembe Günü saat 19.30’da başlayacak olan festival 6 Ağustos’a kadar devam edecek.

Farklı kültür ve yörelerin geleneksel değerlerini buluşturan festival, eğitim, kültür ve dayanışma derneklerinin müzik dinletileri, yöresel gelenekleri, halk oyunları kültürel aktiviteleri ve konserlerle ziyaretçilere keyifli vakit geçirmeyi hedeflerken vatandaşların farklı kültürleri yakından tanımasına olanak sağlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen festivalde birçok dernek, ilçe belediyeler ve STK lar stant kurarak kendi yöresinin geleneksel değerlerini lezzetlerini ve el sanatlarını sergileme imkanı bulacak.