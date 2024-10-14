Bursa'nın Gemlik ilçesinde 7 bölge 81 ilden, onlarca farklı yöreden kültürlerin buluştuğu Hemşehri Dernekleri Kültür Festivali, uzun bir aradan sonra yeniden düzenlendi.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi tarafından organize edilen festivalin koordinatörlüğünü Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu üstlendi. Dernekler stantlarında hem üyelerini ağırladılar hem de bütün Gemliklilere yöresel kültürlerini tanıttılar. Beş gün süren programlara siyasi parti, sivil toplum ve meslek kuruluşu temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Festivalde “Edirne’den Ardahan’a, yurdumuzun bütün değerlerini milli irade çerçevesinde sahip çıkıyoruz” diyen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Uzun bir aradan sonra, tekrar Hemşehri Derneği Festivali’nde birlikte olduk. Tam olarak arzu ettiğimiz festival bu değildi ama bir yerden başlamak gerekiyor. Hareketsiz kalmaktansa eylem içinde olmalıyız. Dernekçilik yapmak kolay değildir. Tabelayı astığınızda herkes oradadır ama sonra kimse kalmaz. Hemşehri kültürünü var edebilmek için dernekçilik yapılmalı. Hemşehri Derneklerimizin yok olmaması için bu festivali yapıyoruz. Çocukların gelecekten şüpheye düşmedikleri yarınları inşa edeceğiz. Kiminle, hemşehri derneklerimizle birlikte inşa edeceğiz! Ortak aklı üstün kılmak zorundayız. Gelecek yıl düzenleyeceğimiz festival ile derneklerimize daha fazla katkı sağlayacağız. Katılan tüm derneklerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.