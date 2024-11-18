Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü TOBB İlköğretim Okulu’nda Hemsball branşını öğrencilere anlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından TOBB İlköğretim Okulu’nda Hemsball branşı tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte, çocuklara Hemsball’un kuralları ve oynanışı uygulamalı ve görsel olarak anlatıldı. Öğrenciler, çıkışı Türkiye olan yeni branşı deneyimleyerek eğlenceli bir gün geçirdiler. Hemsball, hem eğlenceli hem de fiziksel aktiviteyi teşvik eden bir spor dalı olarak çocukların ilgisini çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan bu tür etkinlikler, öğrencilerin sporla tanışmalarını ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını desteklemekte.