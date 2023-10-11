Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid rahatsızlığı günümüzde oldukça yaygın bir şekilde görülürken, uzmanlar, rahatsızlığının tedavisinin kişiye özel olduğunu, komşu tavsiyelerinin hastalığın durumunu daha da kötüleştirebileceğine dikkat çekti.

Hemoroid rahatsızlığı günümüzde oldukça yaygın bir şekilde görülüyor. Rahatsızlık yaygın olduğu için diğer yaygın hastalıklar gibi komşu tavsiyeleri de artıyor. Hemoroid rahatsızlığının tedavisinin kişiye özel olduğuna ifade eden Genel Cerrah Doç. Dr. Ahmet Okuş, komşu tavsiyelerinin hastalığın durumunu daha da kötüleştirebileceğine dikkat çekti. Medicana Sağlık Grubu Genel Cerrahlarından Doç. Dr. Ahmet Okuş, hemoriod tedavisinin kişisel olduğunu, kulaktan dolma yöntemlerin uygulanmaması ve ilaçların kullanılmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Hemoroid dediğimiz makattaki yastıkçılardır. Aslında fizyolojik olarak bu yastıkçılar herkeste var. Bu yastıkçıların normalden fazla büyüyüp aşağıya doğru sarkmasına ‘hemoroid’ diyoruz. Hemoroidin birçok sebebi ve evresine göre çeşitli tedavi yöntemleri var. En doğrusu uzman bir hekimin tanıyı koyup, doğru tedaviyi uygulamasıdır” dedi.

Hemoroid tedavisinin hastalığın evrelerine göre şekillendiğini belirten Doç. Dr. Ahmet Okuş, “Hemoroid çeşitleri, belirtilerine, bulunduğu konuma göre gruplandırılır. Hastalık derecesine göre 4 evreden oluşur ve evrelerine göre de tedavi şekli değişir. Örneğin Evre 1 ‘deki hastaya ilaç tedavisi daha uygun olurken, Evre 4 ‘teki hastaya cerrahi operasyon yapılması daha uygundur” şeklinde konuştu. Tedavi edilmezse günlük yaşamı büyük ölçüde olumsuz etkilediğini belirten Doç. Dr. Ahmet Okuş, hemoroid hastalığının evrelerinin iç basurun makattan ne kadar çıktığıyla alakalı olduğunu söyledi.

Evrelere göre kişisel tedavi olmalı

Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahı Doç. Dr. Ahmet Okuş, hastalığın 1. ve 2. evresinde sadece ilaç tedavisinin yeterli olabileceğini, 3. ve 4. evresinde ise cerrahi işlemin gerekli olabileceğini anlattı.

Yastıkçıkların makattan ne kadar dışarıya çıktığına bakarak hemoriod hastalığının evresinin tespit edildiğini söyleyen Doç. Dr. Ahmet Okuş, “Hemoroid, sancılı ve ağrılı bir süreçtir. İleri seviyelerde kişilerin oturmasına dahi engel olurken, dışkı sırasında da kanama ve ağrı meydana gelir. Eğer hemoroid hastalığı başlangıç seviyesinde ise krem, fitil ya da ağız yolu ile alınan ilaçlar ile tedaviler uygulanabilir. Eğer ilaç yeterli olmaz ise cerrahi operasyon yapılabilir” ifadelerini kullandı.

İleri seviye hemoroid sorunlarında skleroterapi, band ligasyonu, radyofrekans ve lazer olmak üzere birçok tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Okuş, “Özellikle son zamanlarda hemoroid tedavisinde lazer yöntemi ön plana çıkmaktadır. Bunun sebebinin de ağrının daha az hissedilmesi diyebiliriz. Çünkü anal bölge sinir uçlarından çok zengin bir bölge olduğu için ağrıyı hissi de artmaktadır. Hastalar klasik cerrahi operasyonda çok ciddi bir ağrı hissi yaşayabilir. Bunun için de ameliyat olmaktan kaçınabilirler. Ancak lazer tedavisinde ağrı hissi diğer klasik ameliyatlardan daha azdır. Klasik cerrahi işlemde hastanın iyileşme süreci 2 ile 4 hafta arasında değişir. Ama lazerle işlem yapıldığında hasta 2 -3 gün sonra günlük hayatına dönebilir” diye konuştu.