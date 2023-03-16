AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin pilot uygulama olarak Seferihisar’da yaşama geçirdiği projeyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in örnek aldığını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Seferihisar’a bağlı Turgut Köyü’ndeki Süt Toplama Merkezini ziyaret etti. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım’ın da bulunduğu ziyarette yeni sezon öncesi istişarelerde bulunuldu. Hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan model olarak yaşama geçen ve ciddi bir başarıya ulaşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin, sütü müstahsilden alan, ürüne dönüştürüp kooperatif marketlerinde satışa sunan çalışmaları yerinde incelendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, süt alanında pilot bir uygulama olarak Seferihisar’da yaşama geçen projenin Türkiye için örnek bir model olacağını söyledi. Seferihisarlı müstahsiller ile yapılan istişarelerde hayvancıların projeden büyük bir memnuniyet duyduğuna dikkat çeken Başkan Aydın, “Geçen sene çiftçilerimizin içinde ciddi miktarda müstahsilimiz sütünü satamıyor, sütünü satmayı başaranlar ise istediği geliri elde edemiyordu. Seferihisar’da başlatılan proje ile bu iki sorun da çözüme kavuştu” dedi.

Proje ile yetiştiricilerin daha fazla kazandığını, tüketicinin ise daha ucuza süt ve süt ürünü satın aldığını belirten Başkan Aydın, “Bu hem üreticinin hem de tüketicinin kazandığı bir model. Biz buna en iyi Seferihisar’da tanık olduk. Tarım Kredi Kooperatifleri, Seferihisarlı çiftçilerden süt alımı yaparak çiftçinin daha fazla kazanmasını sağlarken, bu sütlerden yapılan peynirleri Seferihisarlı tüketiciler ise Seferihisar Tarım Kredi Kooperatif Marketi’nde daha uygun fiyata satın aldı. Bu modelin başarılı bir şekilde yaşama geçmesi hem üretici hem tüketici için tarihi bir kırılma olacak” diye konuştu.

Tunç Soyer örnek aldı

Üreticiyi ve tüketiciyi koruyan modelin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından da örnek alındığını iddia eden AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, “Tarım Kredi Kooperatiflerinin Seferihisar merkezli, İzmir’in tüm ilçelerinde ve köylerinde yaşayan çiftçilerin sonuçlarından menfi şekilde yararlandığı model, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için de ilham kaynağı oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kadar yaygın olmasa da koyun ve keçi sütü alımı yapmaya başladı. Biz bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu rekabet projenin ne kadar etkili ve değerli olduğunu gösterdi bize” dedi.