Dünyanın çeşitli ülkelerinden gönüllü olarak Kapadokya bölgesine gelen gönüllüler hem tatilini yapıyor, hem de sosyal sorumluluk projelerine katılıyor.

Nevşehir’de faaliyette bulunan Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği düzenlediği programlarda yılda yaklaşık 150 yabancı katılırken, 2013 yılından bu güne kadar da bin 500 den fazla gönüllü katıldı.

Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kalcı “Biz gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Özellikle ‘Çocuğunu Keşfet’ programını, Kapadokya’ya gelen yabancı gönüllüler ile yürütüyoruz. Gönüllülük esası ortaya konulduğu zaman paranın hükmü olmuyor. Gönüllüler bizden para almıyor. Bizde onlardan para almıyoruz. Gönüllülerden minimum 15 gün kalmalarını istiyoruz. Çünkü çocuklar ile bir alışma süreci oluyor. O süreçten sonra daha verimli oluyorlar. 2013 yılından bu güne kadar yabancı gönüllü dönüşümü yıllık 150 gönüllüyü buluyor” şeklinde konuştu.

Yurt dışından gelen yabancı gönüllüler, ‘Çocuğunu Keşfet’ Projesinde down sendromlu özel çocuklarla Kapadokya Engelli Yetenekler Derneğinde (KEYDER) düzenlenen çeşitli etkinliklerle hem beceri geliştiriyor hem de doyasıya eğleniyorlar.

Almanya’nın Bernburg kentinden gelen Michael Tauber ise yaptığı açıklamada, “Ben 20 yaşında ve öğrenciyim. Buraya Almanya’dan gönüllü olarak geldim. Almanya’da da sosyal hizmetler alanında çalışıyorum. Burada özel çocuklar ile birlikte olmak istedim. Burada ki gönüllülük benim için büyük bir fırsat. Bu sayede özel çocuklarla çalışma fırsatı buldum” dedi.

Sosyal Hizmet alanında KEYDER Derneğinin etkinliğine katılmak için Almanya’dan Kapadokya’ya gelen Tino Müller yaptığı açıklamada, ”İnternet üzerinden araştırmalarım sonucunda Kapadokya Engelli Yetenekler Derneğinin Sosyal Sorumluluk Projesi olarak ‘Çocuğunu Keşfet’ projesine başvurdum. Başvurum olumlu sonuçlandı ve Kapadokya’ya geldim. Projenin amacı, özel çocukların anneleriyle birlikte atölyelerdeki çeşitli etkinliklere katılarak kendilerini keşfetmeleri. Bir gönüllü olarak burada bulunmak, çocukların zihinsel ve duyusal yönde kendilerini keşfettiğinde onların yanında olmak özel hissettirdi. Burada bulunmak ve özel çocuklarla vakit geçirmek harika bir duygu” dedi.