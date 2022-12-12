Gazikent Spor Akademisi Anne-Çocuk Spor Merkezi’nde anneler, çocuklarıyla birlikte eş zaman olarak spor yapıyorlar. Çocukların erken yaşlarda sporla tanışması adına eğitimlerin yıl boyunca aralıksız olarak devam ettiği spor akademilerinde anneler, spor yaparak örnek oluyorlar.

Gazikent Spor Akademisi Anne-Çocuk Spor Merkezi’nde anneler, çocuklarıyla birlikte eş zaman olarak spor yapıyorlar. Çocukların erken yaşlarda sporla tanışması adına eğitimlerin yıl boyunca aralıksız olarak devam ettiği spor akademilerinde anneler, spor yaparak örnek oluyorlar.

Çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve kişisel gelişiminde önemli bir rol oynayan spor faaliyetlerini ilçe geneline kazandırdığı nitelikli spor tesisleriyle vatandaşların hizmetine sunan Şehitkamil Belediyesi, Gazikent Spor Akademisi Anne-Çocuk Spor Merkezi’nde anne ve çocukları birlikte misafir ediyor. Kısa sürede büyük ilgi gören spor merkezinde anneler; step-aerobik, zumba ve pilates branşlarında eğitim alırken, aynı anda tesis içerisinde yer alan bir diğer salonda 4-10 yaş aralığındaki çocukları cimnastik branşında çalışmalara katılıyorlar.

Branşlaşma dönemi öncesinde ilk adımı atıyorlar

Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Spor Akademileri’nde 4-10 yaş aralığındaki çocukların, branşlaşma dönemi öncesinde ilk adımı sağlam temellerle attıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gazikent Spor Akademisi Anne-Çocuk Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili şu sözleri kaydetti: “4-10 yaş aralığındaki çocuklarımız, spor akademilerimizde uzman antrenörlerimiz eşliğinde branşlaşma dönemi öncesinde ilk adımı sağlam temellerle atıyorlar. Bu yaş grubunda çocuklarımızın çalışmalara motive edilmesi ve uyum sağlama aşamasını, ebeveynlerin sürece dahil olmasıyla birlikte çok daha hızlı bir şekilde aşıyoruz. Bu nedenle spor merkezlerimizde çocuklarımızın, anneleriyle birlikte eş zamanlı olarak spor yapabilecekleri seanslar oluşturduk. Bununla birlikte Gazikent bölgesinde faaliyet gösteren spor akademimize, anne ve çocuklarımızın eş zamanlı olarak yararlanabileceği yeni bir spor merkezi kazandırdık. Çocuklarımızın, ebeveynleriyle birlikte spor aktivitelerine katılmalarını sağlıyoruz. Çocuklarıyla birlikte çalışma yapan annelerimiz hem spor yapıyor hem de çocuklarına örnek oluyorlar. Çalışmalarda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

"Kızlarım birlikte spor yapmaktan çok mutlular"

Gazikent Spor Akademisi Anne-Çocuk Spor Merkezi’nde çocukları Elisa ve Masal ile birlikte çalışmalara katılan Ebru Alay, çocuklarının spor faaliyetlerine olan ilgilerinin her geçen gün arttığını söyledi. Alay, açıklamasında şunları söyledi:

“Şehitkamil Belediyesi Gazikent Spor Akademisi Anne-Çocuk Spor Merkezi’nde kızlarımla birlikte çalışmalara katılıyorum. Ben, hocalarımız eşliğinde spor yaparken, Elisa ve Masal da cimnastik eğitimi alıyorlar. Kızlarım, benimle birlikte spor yapmaktan çok mutlular. Tesisten çıktığımızda yaptıkları çalışmaları büyük bir neşe içinde anlatıyorlar. Ben de bu sayede onların gelişimini yakından takip etme fırsatı yakalıyorum. Aile boyunca spora olan ilgimiz, her geçen gün artıyor. Bu tesisi mahallemize kazandıran Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve çalışmalarda bizlere büyük emek veren değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.”