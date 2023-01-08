İzmit Belediyesi’nin fitness salonlarındaki eğitimlere katılan kadınlar spor yaparak, sosyalleşme imkanı buluyor. Spora başladıktan sonra hızlı bir şekilde kilo verdiğini söyleyen görme engelli Nazife Turan, "Görme engelli olduğum için spor yapamayacağımı söyleyen çok oldu. Ancak hocamızın sayesinde gösterilen hareketleri yapabiliyor ve faydasını görüyorum" dedi.

İzmit Belediyesi’nin fitness salonlarındaki eğitimlere katılan kadınlar spor yaparak, sosyalleşme imkanı buluyor. Spora başladıktan sonra hızlı bir şekilde kilo verdiğini söyleyen görme engelli Nazife Turan, "Görme engelli olduğum için spor yapamayacağımı söyleyen çok oldu. Ancak hocamızın sayesinde gösterilen hareketleri yapabiliyor ve faydasını görüyorum" dedi.

Spor yaparak zinde kalmak isteyen kadınlar ikametlerine göre; Yahya Kaptan Hanımeli Kültür Merkezi, Kuruçeşme Kültür Merkezi, Mehmet Ali Paşa Kadın Girişimciler Merkezi, Belsa Plaza B Blok, 42 Evler Körfez Mahallesi, Malta Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Ayazma Mahallesi, Arızlı Konutları ve Bekirdere Mahallesi’nde bulunan ücretsiz fitness salonlarına giderek, kayıt işleminin ardından çalışmalara katılabiliyor.

Fitness salonlarında spor yapan kadınlar, hem boş vakitlerini verimli değerlendiriyor hem de sağlıklarına kavuşuyor. Bekirdere’de bulunan fitness salonunda çalışmalarını aksatmadan sürdüren 67 yaşındaki Hatice Yiğit de bu isimlerden biri. 2015 yılında beyin kanaması geçiren ve sol tarafı felç olan Hatice Yiğit, düzenli olarak Bekirdere’de bulunan fitness salonunda spor yapıyor.

"Sporun çok faydasını gördüm"

Sporun kendisine çok iyi geldiğini belirten Yiğit, "2019 yılında burada spor salonu olduğunu öğrendim ve doktoruma danışarak burada spora başladım. Tabii sağlıklı arkadaşlar gibi her hareketi yapamasam da sağ olsun hocalarımız benimle özel olarak ilgileniyorlar. Bu süreçte sporun çok faydasını gördüm. Tam olarak olmasa da eskiye göre hareket kabiliyetim çok daha fazla arttı" dedi.

"Görme engelli olduğum için spor yapamayacağımı söyleyen çok oldu"

Görme engelli 42 yaşındaki Nazife Turan da, çalışmalardan çok memnun olduğunu ve burada sosyalleşme fırsatı yakaladığını ifade ederek, "Spora ekim ayında başladım. Tiroid rahatsızlığım var. Yaklaşık 1 senedir diyetisyene gidiyordum ama zayıflamam çok zordu. Buraya başladıktan sonra hızlı bir şekilde kilo vermeye başladım. Sağ olsun hocamızda bizimle çok yakından ilgileniyor. Görme engelli olduğum için spor yapamayacağımı söyleyen çok oldu. Ancak hocamızın sayesinde gösterilen hareketleri yapabiliyor ve faydasını görüyorum. Bizlere bu imkanları sunanlardan Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve tüm ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.