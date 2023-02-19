DÜZCE(İHA) – Düzce’den, Hatay’a giden UMKE ve sağlık ekipleri bulundukları bölgede hem kesintisiz sağlık hizmeti veriyor hem de konteynır yaşam alanı oluşturuyorlar.

DÜZCE(İHA) – Düzce’den, Hatay’a giden UMKE ve sağlık ekipleri bulundukları bölgede hem kesintisiz sağlık hizmeti veriyor hem de konteynır yaşam alanı oluşturuyorlar.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremden etkilenen 10 ilde çalışmalar devam ediyor. Deremin ilk günü Düzce’den yola çıkan ve bu güne kadar sahada kesintisiz sağlık hizmeti veren Düzce UMKE ve sağlık ekipleri bir yandan da lojistik hizmet veriyorlar.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, ekiplerin büyük bir özveri ile hizmet verdiğini belirterek “UMKE ve Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerimiz Hatay ilimizde gerek sahra hastanesi, gerek enkaz alanlarında kurtarma yapmanın yanı sıra depremde hasar alan eğitim araştırma hastanesi personeli için konteynır yaşam alanları oluşturulması işlemlerinde de görev almaya devam ediyor. Bu zor günlerde özveri ile çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Bu büyük acının yaralarını paylaşarak ve yardımlaşarak saracağız İnşallah” dedi.