Özel CNG Diş Kliniği hekimlerinden Dt. Oğuz Selim Yardımcı kadın erkek ve yaş sınırı olmaksızın insanların sağlığını ve sosyal hayatını ciddi derecede olumsuz etkileyen ağız kokusunun bir çok nedeni olduğunu ancak bu sorunun arık çözümsüz olmadığını belirtti.

İnsanları adeta toplumdan soyutlayan ağız kokusunun diş rahatsızlıklarının yanında açlık, böbrek yetmezliği, diyabet, karaciğer, mide ve bademcik rahatsızlıklarından kaynaklanabildiğini belirten Dt. Oğuz Selim Yardımcı ağız kokusu hakkında bilgiler verdi. Sosyal hayatın yanında aile içi ilişkileri hatta cinsel yaşamı bile ciddi derecede sıkıntıya sokan bu sorunun en önemli nedeninin ağızdaki bakteriler olduğunu kaydeden Yardımcı ”Bu bakterilerin artıkları olan sülfürlü bileşikler kötü kokuya neden olur. Bununla birlikte diş çürükleri, dişeti hastalıkları, eski protezler gibi faktörleri de ağız kokusunun sebeplerindendir. Dişler ağzın yaklaşık olarak yüzde 25’ini kaplar. Dişlerimizi fırçalasak bile bakteri plağını tam olarak temizleyemeyiz. Bu nedenle diş ipi ve diş fırçası kullanımının yanında ağız gargaraları da ağız hijyeninde büyük önem taşımaktadır. Dil yüzeyi oldukça pürüzlü yapıdadır ve bakterilerin yaşamasına elverişli yapıdadır o yüzden dil yüzeyini de fırçalamayı unutmamalıyız. Ayrıca ileri derecede dişeti rahatsızlığına sahip olan kişilerde temizlenemeyen alanlar vardır. Derin diş eti cebi olarak adlandırılan alanlar da kötü kokuya sebep olabilmektedir. Bu nedenle bu rahatsızlığa sahip kişilerin en kısa sürede diş hekimine başvurmaları gerekmektedir. Bununla beraber bol sıvı tüketimi, lifli gıda tüketimi de yarar sağlamaktadır. Düzenli diş hekimi kontrolleri ile problemler erkenden fark edilip olası ciddi sorunlar oluşmadan tedbir alınmalıdır” dedi.

Özellikle ağız kokusu sorununu yaşamak istemeyenlerin neler yapması gerektiğine değinen Özel CNG Diş kliniği hekimi Dt. Oğuz Selim Yardımcı, “Diş problemleri ile ilgili ağız muayenesi yapılması gerekmektedir. Koku testi yaptırmalıyız. Ağız kokusuna neden olacak gömülü ve sorunlu dişler tedavi edilmelidir” dedi.