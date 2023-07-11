Seydikemer Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur’an kurslarına kurslara katılan çocuklar Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi ve Temel Dini Bilgiler derslerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunuyorlar.

Seydikemer Müftülüğü tarafından düzenlenen yatılı ve gündüzlü Yaz Kuran Kursları devam ediyor. Kurslarda öğrencilere Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi ve Temel Dini Bilgileri öğretiliyor. Öğrenciler kurslarda dini bilgilerin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunuyorlar. Dini bilgiler öğrenmek için kurslara katılan öğrenciler aynı zamanda satranç, masa tenisi, futbol ve mangala oynayarak vakit geçiriyorlar. Seydikemer Müftülüğü’nden yapılan açıklamada kurs süresi boyunca bu aktivitelerin devam edeceği ve ilerleyen süreçte de Kur’an Kursları arasında dini bilgiler, satranç, masa tenisi, futbol ve mangala turnuvaları düzenleneceği belirtildi.