Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kursla kadınlar hem öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kursla kadınlar hem öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programında yer alan katılımcılara yönelik haftanın 3 günü Gebze Ailem Kocaeli Eğitim Merkezinde yüz yüze örgü kursu veriliyor. Merkezde yaklaşık 5 yıldır çevrimiçi ve yüz yüze olarak gerçekleştirilen kurslarda makrome, örgü çanta yapımı, amigurumi (örgü oyuncak) ve kıyafet gibi birçok örgü modelini öğrenen kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Ayrıca ortaya çıkartılan ürünler ihtiyaç sahibi çocuklara da hediye ediliyor. Derslerde geri dönüştürülmüş malzemeler materyal olarak değerlendirilerek, ortaya çıkan ürünlerde tığ işi sık iğne ve trabzan örgü tekniği kullanılıyor. Kursiyerler, eğitmenlerin hazırladığı tarif ve şablonları okumayı öğrenerek, tekniklere uygun ürün hazırlamaya geçiyor. Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi takdim ediliyor. Ayrıca 9-12 yaş arası çocuklara yönelik el sanatları atölyesinde, çocukların el becerileri ve ince motor gelişimlerine katkı sağlayacak sanatsal aktiviteler düzenleniyor.