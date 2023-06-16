Kuşadası Belediyesi tarafından Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisleri bünyesinde kente kazandırılan ’Anne-Baba Çocuk Merkezi’nde eğitim gören 3-6 yaş arası minikler, düzenlenen mezuniyet töreniyle sertifikalarını aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari’nin de katıldığı etkinlikte babalar gününü de kutlayan çocuklar çifte sevinç yaşadı.

Cafer Kotan Yaşam Parkı’ndaki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi’nde bulunan Anne-Baba Çocuk Merkezi’nde mezuniyet ve babalar günü heyecanı bir arada yaşandı. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik verilen okul öncesi eğitim programının 5’inci dönemine katılan 15 çocuk için sembolik bir mezuniyet töreni ve babalar günü kutlama programı düzenlendi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de törene katılarak miniklere sertifikalarını verdi.

Törenden sonra babalar günü kutlama programına geçildi. Kutlamada, minikler babalarına kendileri hazırladıkları ve üzerinde “Babalar günün kutlu olsun canım babam’ yazan el işi kağıtları hediye etti. Programda ayrıca ailelere, barkovizyon üzerinden çocuklarının merkezde geçirdiği eğlenceli anları içeren kısa bir film gösterimi yapıldı. Kutlama etkinliği, Kuşadası Belediyesi tarafından ailelere çay ve pasta, çocuklara ise meyve suyu ikramında bulunulmasıyla bitti. Çocukların yanı sıra ebeveynler için de hafta içi her gün atölye ve eğitimlerin gerçekleştirildiği merkeze kayıt için başvurular 444 71 14 numaralı telefonla Güvercin Masa üzerinden yapılabilir.

“Güzel hatıralar biriktiriyorlar”

Mezuniyet töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, İkiçeşmelik Mahallesi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel için çok önemli bir bölge. Göreve geldiğimizde ilk işimiz Anne- Baba Çocuk Merkezi’nin bulunduğu alanı kamulaştırmak oldu. Ardından İkiçeşmelik Mahallesi’nde yaşayan hemşehrilerimizin yararlanabileceği Cafer Kotan Yaşam Parkı’nı inşa ettik. Bugüne kadar merkezimizde 130’da fazla çocuğa eğitim verdik. Çocuklarımızı buradan güzel hatıralarla mezun ettiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

“Gelişmeyi fark ediyoruz”

Kızı Beste Filiz Yalçındağ’ın sertifika törenine katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Soner Can Yalçındağ ise, “Kuşadası Belediyesi Anne-Baba Çocuk Merkezi’nin İkiçeşmelik Mahallesi’nde olması bizleri çok mutlu etti. Burada aldıkları eğitim sayesinde çocuklarımızın ufku açılıyor. Ayrıca el, göz ve düşünce koordinasyonunda büyük bir gelişme var. Ebeveynler olarak bunu fark ediyoruz. Merkezde sosyalleşip, yeni arkadaşlar da edindi. Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.