Marmaris Belediyesi’nin turizm sektöründe yaşanan ara eleman sorununu çözmek için başlattığı eğitim programı tanışma toplantısıyla başladı. Turizm sektörüne nitelikli eleman kazandırma hedefiyle başlatılan 3 aylık eğitim sonunda sertifika almaya hak kazananlar hem meslek hem iş sahibi olacak.

Marmaris Belediyesi’nin turizm sektöründe yaşanan ara eleman sorununu çözmek için başlattığı eğitim programı tanışma toplantısıyla başladı. Turizm sektörüne nitelikli eleman kazandırma hedefiyle başlatılan 3 aylık eğitim sonunda sertifika almaya hak kazananlar hem meslek hem iş sahibi olacak.

Marmaris Belediyesi tarafından ilçe ekonomisinin can damarı turizm sektöründe yaşanan ara eleman sorununa çözüm bulmak ve sektöre nitelikli personel kazandırmak için düzenlenen ’Kat Hizmetleri ve Servis Elemanı Sertifika Programı’ tanışma toplantısıyla başladı. Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu’nun önerisi doğrultusunda Marmaris Belediye öncülüğünde Marmaris Ticaret Odası, GETOB ve Marmaris Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek olan 3 aylık eğitim sonunda sertifika almaya hak kazananlar hem meslek hem iş sahibi olacak. Haftanın 5 günü verilecek kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere 7 aydan az olmamak üzere istihdam garantisi verilecek. 3 ay sürecek eğitim sürecinde kursiyerlerin konaklamaları da anlaşmalı otel işletmeleri tarafından karşılanacak.

37 kursiyerin başvurduğu eğitimlerle ilgili tanışma toplantısı Armutalan Kültür Merkezi’nde yapıldı. “Kaliteli çalışan kaliteli turist getirir” düşüncesiyle yola çıktıklarını söyleyen Turizm Üst Kurul Üyesi Ali Kansu burada yaptığı konuşmada “Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından böyle bir uygulama yapılıyor. Sizler bir ilk olacaksınız” diye konuştu. Halk Eğitim Müdürü Turgay Kaçar ders saatleriyle ilgili bilgi verirken GETOB Müdürü Cahit Sarıbey ise kurs sonunda alınacak sertifikanın gerek yurt içi gerekse yurt dışında iş başvurularında önemli bir avantaj olacağını söyledi. Kursiyerler ise açılan kursun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek Belediye ve diğer kurumlara teşekkür etti.