Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Binevler Sosyal Tesisinde verilen dikiş kursları sayesinde kadınlar elbiselerini hem ucuza mal ediyor hem de gelir sağlıyor.

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Binevler Sosyal Tesisinde verilen dikiş kursları sayesinde kadınlar elbiselerini hem ucuza mal ediyor hem de gelir sağlıyor.

Kadınlara yönelik yatırımlarıyla adından söz ettiren Şahinbey Belediyesi, kadınların eğitim, ekonomi ve spor alanlarında desteklenmesi adına Binevler Sosyal Tesisi’nde dikiş kursu alan kadınlar, hem elbiselerini ucuza mal ediyor hem de yaptıkları giyim eşyalarını satarak gelir elde ediyor. Ucuza kumaş alarak kurs hocalarının desteğiyle merkezde elbise üreten kadınlar, elbiseleri mağazalardan 5 kat daha ucuza mal ediyor.

"Elbiseleri ucuza mal ediyoruz”

Binevler Sosyal Tesisinde Dikiş kursuna gelen 65 yaşındaki Sevim Asatekin, geldiği kursun kendisi için terapi olduğunu belirterek, "Sekiz aydır Binevler Sosyal Tesisine geliyorum. Burada geldiğim günden bu yana çok sıcak karşılandım. Eşim Alzheimer hastası olduğu için sorunlar yaşıyorduk. Bende bunalmaya başlamıştım. Binevler sosyal tesisine sorunlarımdan uzaklaşmak için geldim. Geçirdiğim zaman içerisinde hem iş öğrencim hem de sorunlarımdan uzaklaştım. Binevler Sosyal Tesisine gelmeden önce elbise dikmek gibi bir tecrübem yoktu ve ilk defa burada öğrendim. Kendime etek, ceket, bluz yaptım. Kızım sözlenecek onun içinde elbise dikiyorum. Amacım kendimi geliştirerek kendi işyerimi açmak. Aynı zamanda burada yeni arkadaşlıklarda ediniyoruz. Bizlere bu imkânı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan Allah razı olsun" dedi.

Yine aynı kursta kendi elbiselerini diken 52 yaşındaki Sevim Albayram mağazalarda astronomik rakamlara satılan elbiseleri ucuza mal ettiğini söyleyerek, “Binevler Sosyal Tesisine gelmeden önce bir makas dahi doğru dürüst tutamıyordum. Hocamız bizlere önce kalıpları öğretti. Şimdi ise pratik kesim yapıyoruz. 8 aydır bu kursa geliyorum. Çocuklarıma, torunlarıma ve kendime elbiseler dikiyorum. Ayrıca sipariş alıp dikerek aile ekonomisine katkıda bulunuyorum. Piyasada 250-300 TL’lik elbiseleri 50 TL’ye mal ediyorum. Burada kendimi geliştirerek kendi işyerimi açmak istiyorum. Bizlere bu imkânı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kadın istihdamı çok önemli”

Binevler Sosyal tesisinde kadınlara dikiş nakış kursu eğitimi veren Eğitmen Aliye Topalfakıoğlu kadınların bu tür kurslarla meslek sahibi olduğuna dikkati çekerek, “Verdiğimiz eğitimin önemi çok büyük. Çünkü ülke nüfusunu oluşturan kadın iş gücünü göz ardı edersek ekonominin sürdürülebilirliğini göz ardı etmiş oluruz. Ülke ekonomisini desteklemek için kadın girişimciler yetiştirip istihdam alanlarını genişletmek istiyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazolu’nun bizlere verdiği imkânlarla Halk Eğitim Öğretmeni olarak öğrencilerimize meslek öğretiyoruz. Kadın girişimci olarak onlarda yaptıkları işlerle aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bizlere bu imkânları sunan Şahinbey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.