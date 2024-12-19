DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekipleri geleceğin sürücülerine kuralları öğretiyorlar. Kuralları öğrenen öğrenciler trafik dedektifi oldu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, geleceğin sürücüleri ve yetişkinleri olacak olan öğrencilere yönelik eğitici trafik faaliyetleri dahilinde Rıza Malatyalı ilkokulundan öğrencilere eğitim verdiler. Eğitimde; trafik nedir? Trafik ışıklarının anlamları, emniyet kemeri kullanımının önemi, güvenli geçiş yerleri ve karayolunda bisiklet kullanımı hakkında genel bilgilendirme yapılarak uygulamalı eğitim verildi.