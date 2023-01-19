Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" Projesi çerçevesinde Bingöl Halk Eğitim Merkezi tarafından oluşturulan koro, Türk sanat müziği konseri verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" Projesi çerçevesinde Bingöl Halk Eğitim Merkezi tarafından oluşturulan koro, Türk sanat müziği konseri verdi.

Bingöl Belediyesi konferans salonunda verilen konsere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, konserin şefliğini ise Feti Ahmet Demir üstlendi. 20 korist ve 10 sazendeden oluşan koro Kültür Bakanlığı onaylı 100 eserden 10 eser seslendirerek vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık 2 ay içerisinde koronun kurulduğunu ve bu aşamaya geldiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, ’’Türk müziği büyük bir kültürel birikimin eseridir. ‘Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ Projesiyle Türk müziği eğitiminin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde oluşturulan Türk müziği korolarının hem kendi illerinde hem de komşu illerde konser vermesi planlanmaktadır. Bu çerçevede Bingöl Halk Eğitimi Merkezi koromuz ayın 24’ünde Diyarbakır’da müzikseverlerle buluşacak ve ayın 26’sında da Diyarbakır’dan gelecek bir Türk müziği korosu ilimizde konser verecektir. İlimizdeki konserin detayları haftaya halkımıza duyurulacaktır. Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde oluşturulan Türk müziği koromuz 2 ayı aşkın bir süredir çalışmalarına devam ediyor. Bu akşam Türk sanat müziğinin eşsiz nağmeleriyle muhteşem bir konser bizleri bekliyor” diye konuştu.

Bir birinden güzel eserlerin okunduğu konserde vatandaşlarda alkışlar şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Konser bitiminde İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel Şef Feti Ahmet Demir’e koro adına çiçek takdim ederek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.