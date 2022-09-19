İstanbul’da yaşayan fazla kiloları, diyabet ve bunlara bağlı sağlık sorunları yaşayan 46 yaşındaki Fatih Mehmet Şahin, ANKA hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

İstanbul’da yaşayan fazla kiloları, diyabet ve bunlara bağlı sağlık sorunları yaşayan 46 yaşındaki Fatih Mehmet Şahin, ANKA hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatlardaki başarı oranının yüksek olması nedeniyle Türkiye’nin farklı şehirlerindeki birçok obezite hastası operasyon için Gaziantep’i tercih ediyor. Yıllarca kilo sorunu yaşayan ve yaptığı diyetlere rağmen zayıflayamayan diyabet hastası 46 yaşındaki Fatih Mehmet Şahin, internetten yaptığı araştırmalar sonrası İstanbul’dan Gaziantep’e geldi. Hastanenin metabolik cerrahi ekibi tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından cerrahi operasyon için bir engeli bulunmayan Şahin’e laparoskopik olarak tüp mide (Sleeve Gastrektomi) ameliyatı yapıldı.

“Kilolarım yüzünden büyük sıkıntı yaşıyordum”

Başarılı geçen operasyonun ardından hem sağlığına hem de ideal kiloya kavuşacağı için mutlu olduğunu söyleyen Şahin, “Hem diyabet hastasıyım hem de aşırı kiloluyum. Kilolarım yüzünden büyük sıkıntı yaşıyordum, hareket etmekte ve nefes almakta güçlük çekiyordum. Şu ana kadar yaptığım diyetlerden bir sonuç almadım. Çok araştırdım ve ANKA Hastanesi’nde tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. Ameliyatım çok güzel geçti. Doktoruma kendimi emanet ederek doğru karar verdim. Şuan çok iyi hissediyorum. Kiloma bağlı sağlık sorunlarımdan da kurtuldum Kıymetli hekimim Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, ve hastanenin profesyonel ve titiz yaklaşımından dolayı teşekkür ederim. " dedi.

“Obezite, yaşam kalitesini düşüren sağlık sorunlarına yol açar“

ANKA Hastanesi Metabolik ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı başarılı geçen operasyonla ilgili şu bilgileri verdi.

“Hastamız fazla kiloları, diyabet ve bunlara bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastanemize başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından operasyon için bir engelinin olmadığını belirlediğimiz hastamızı ameliyata aldık. Operasyon başarılı geçti. Vücut kitle indeksi değerinin 25’ten yüksek olması fazla kilo, 30’dan yüksek olması obezite sınırı olarak tanımlanır. Obezite, yaşam kalitesini düşüren sağlık sorunlarına yol açar. Toplumumuzda bu cerrahi yöntemin sadece estetik amaçlı olduğu yönünde yanlış bir düşünce var. Oysa obezite, hayatı kısaltan çok ciddi bir hastalıktır. Bu cerrahi yöntem sayesinde kişiler daha uzun ve sağlıklı yaşayabilmektedirler.”