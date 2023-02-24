Ukrayna Savaşının 1. yıl dönümünde hayatlarını kaybeden vatandaşları ve ülkemizde meydana gelen deprem için saygı duruşunda bulundu. Dernek Başkanı İrina Sola, “Memleketimiz için içimiz yanarken ikinci memleketimizde çok büyük bir felaket meydana geldi. Bu zor günlerde bizim Ukrayna halkımızın kalbi sizinledir” dedi.

Ukrayna Savaşının 1. yıl dönümünde hayatlarını kaybeden vatandaşları ve ülkemizde meydana gelen deprem için saygı duruşunda bulundu. Dernek Başkanı İrina Sola, “Memleketimiz için içimiz yanarken ikinci memleketimizde çok büyük bir felaket meydana geldi. Bu zor günlerde bizim Ukrayna halkımızın kalbi sizinledir” dedi.

Bir yıl önce başlayan ve hala devam eden Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıl dönümünde savaşta ölenler için Sabri Yalım Parkı’nda Kocaeli Ukraynalılar Derneği tarafından anma töreni düzenlendi. Kendi vatandaşları için saygı duruşunda bulunan dernek üyeleri asrın felaketi olan depremde hayatını kaybeden ve yaralanan halkıda unutmadı. Bu çerçevede Ukraynalılar Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem için de üzüntülerini aktararak saygı duruşunda bulundu. Dernek başkanı İrina Sola, Türkiye’nin ikinci memleketleri olduğunu vurguladı. Savaşın bölgede halen devam ettiğini aktaran Sola, “Rusya tarafından Ukrayna’ya karşı acımasızca başlatılan savaşın yıl dönümü. Tam 365 gün önce saat 04.00’da tam ölçekli saldırı başlatılmıştır. Memleketimiz için içimiz yanarken ikinci memleketimizde çok büyük bir felaket meydana geldi. 6 Şubat 2023 tarihinde yine sabah saat 04.00’da Kahramanmaraş bölgesinde korkunç bir deprem oldu. Bu depremde binlerce kişi hayatını yitirdi. Yüz binlerce insan evsiz kaldı. Canı çok yanan başkasının acısını çok iyi hissedebilir. Bu zor günlerde bizim Ukrayna halkımızın kalbi sizinledir. Kurtarma uzmanları bizde çok değerlidir. Gerekli olduğunda yine Ukrayna’dan Türkiye’ye 87 kişiden oluşan kurtarma ekibi gönderilmiştir. Türkiye’deki tüm Ukraynalılar, Ukrayna Dernekleri birlik olup aktif şekilde deprem bölgelerine yardım gönderdiler. İyi dost kara günde belli olur savaş başladığında Türk halkı çok yoğun bir şekilde bize yardım etti bunun için minnettarız. Sıra bize gelince elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu depremin aldığı canlar açtığı yaralar on yıllarca yüreklerde derin izler olarak yaşar. Bu depremde hayatını kaybeden Türk vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralı Türk vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz geçmiş olsun Türkiye” dedi.

“Gururlu olmamız için birçok sebebimiz var”

Ukrayna halkı hakkında konuşma yapan Sola “Ukrayna halkı cesur, yıkılmaz insanlardır. Bu insanlar hakları ve özgürlüğü için daima savaşmaya hazırlardır. Bu zor dönemde bizler güçlü ve karalı olmak zorundayız. Fakat biz hep beraber en zor durumu aşabileceğimizden ve ülkemizi daha güçlü hale getirebileceğimizden eminiz. Gururlu olmamız için birçok sebebimiz var. Kültürümüz, adetimiz, bilimde ve sporda hayatın diğer alanlarında başarılarımız var. Milletimiz her zaman çalışkan, üretici ve beceriklidir. Ulaştığımız seviyede kalmıyor ve hep ileri devam ediyoruz. Bu yüzden tüm zorluklara rağmen tüm engelleri aşmaya gücümüzün yeteceğini biliyoruz. Birbirimizi desteklemeye devam eder ve ülkemizin gelişmesi için çalışıyoruz. Birlikte olmak ve zafere inanmak hayallerimize ulaşmanın açık bir yoludur” diye konuştu.