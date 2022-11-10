Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir grup bayan hem ev ekonomilerine hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir grup bayan hem ev ekonomilerine hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar.

Bozüyük Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları üyesi kadınlar, evlerinde veya kulüp binasında yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri ilçedeki kapalı pazarda salı ve cumartesi olmak üzere 2 gün satışa çıkarıyorlar. Kazandıkları paralarla hem ev ekonomilerine hem de ihtiyaç sahiplerine destek olan kadınlar Bozüyük’te takdirle karşılanıyor.

Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Bozüyük Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları Başkan Vekili Rukiye Turhan, "Kadınlarımız el emeklerinin hakkını kazanıyor, hem de durumu olmayan ailelere destek sağlıyorlar. Kadınlarımızın önünün açıldığı emeklerinin karşılığını aldığı güzel bir projeyi daha hayata geçirdik. Bu projemizin uzun soluklu olacağına inanıyoruz. Kadınlarımız hem üretiyor hem de onlar için düzenlenen Kurslarımızda birbirleri ile vakit geçirip kaynaşıyorlar. Bu kurslarımıza katılan kadınlarımızın ürettiği el emeklerini Bozüyük kapalı pazar da hanımeli pazarında salı ve cumartesi olmak üzere 2 gün satışa çıkarıyoruz. Kadınlarımızın, mutfağına, okul ihtiyaçlarına, manav market tüm alışverişlerinde destek olurken, ihtiyaç sahibi ailelerimize, okumak için mücadele veren çocuklarımıza ve sessiz canlarımız da can suyu olacak. Kadın kolları olarak tüm halkımızı tüm kadınlarımızı hem kursumuza hem de hanımeli pazarındaki sergimize bekliyoruz. Bu yaptığımız çalışma da bizlere destek olan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam’a, sergimizin pazarda yer almasını sağlayan Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile kurs hocalarımız Hamiyet Nilifer’e, Fatma Dal’a ve Zeynep Karasu’ya teşekkür ederiz" dedi.