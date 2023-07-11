Bilecik’te seyir halindeki plakasız motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücünün ehliyeti olmadığı öğrenildi.

Kaza, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağında meydana geldi. Kent merkezine seyir halindeki Mert Y. (15) idaresindeki plakasız motosiklet kavşağa dönüş yapmakta olan Veysel E. idaresindeki 06 DH 184 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü belgesi de olmayan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.