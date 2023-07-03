Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Yaz Okulunda 22 faklı atölyede 500 çocuğa eğitim vermeye başladı.

Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çeşitli projeleri hayata geçirmeye ve 7’den 70’e tüm vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi 1933. Sokak No:17’de bulunan “Çocuk Üniversitesi” de yaz tatili ile birlikte başlattığı Yaz Okullarında 5-6 ve 7-14 yaş arası çocukların ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

22 branşta eğitim

Derslerin başladığı çocuk üniversitesinde birbirinden farklı 22 atölyede çocukların yetenekleri ortaya çıkartılırken aynı zamanda gelişimlerine de katkı sağlanıyor. Deneyimli yönetimi ve donanımlı öğretmenleri ile 5-6 Yaş grubu öğrencilerine yönelik Bale, Görsel Sanatlar, Tasarım, Fiziksel Gelişim, İngilizce, Mutfak Sanatları, Fen Bilimleri ve Drama olmak üzere toplam 8 kategoride eğitimler verilirken, 7-14 yaş gruplarına gelen öğrencilere ise Drama, Modern Dans, Halk Oyunları, İngilizce, Fen Bilimleri, Robotik Kodlama, Muftak Sanatları, Değerler Eğitimi, Karikatür, Görsel Sanatlar, Zeka Oyunları, Fiziksel Gelişim, Piyano ve Ukelele olmak üzere 14 branşta toplamda ise 22 branşta eğitimler verilmeye başlandı.

Hem tekrar hem eğlence imkanı

Yaz kurslarının ilk gününde aileleri ile birlikte çocuk üniversitesine gelen öğrenciler, öğleden önce saat 10.00 – 13.00 arasında Değerler Eğitimi (Kur’an-ı Kerim Dersleri), öğleden sonra ise 13.00 – 17.00 saatleri arasında atölye eğitimleri ile kış boyu öğrendiklerini tekrar etme imkanına sahip olurken aynı zamanda eğlenceli etkinliklere katılım sağlayabilecek.

Çocuk Üniversitesi yaz okullarını tercih eden öğrenciler, Robotik Kodlama Atölyesinde kodlama, Fen Bilimleri Atölyesinde deney ve mikroskop denemeleri, Zeka Oyunları Atölyesinde satranç, jenga, dama gibi oyunlar, Görsel Sanatlar Atölyesinde tuval boyama, kitap ayracı yapımı gibi beceri dersleri, Fiziksel Gelişim Atölyesinde jimnastik, İngilizce Atölyesinde pratik İngilizce dersleri gibi eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanına sahip olacak.